İsrail: Orta Doğu’nun her yerine ulaşabilecek güçteyiz

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “Orta Doğu’nun her yerine ulaşabilecek güçte” olduklarını ileri sürdü.

İsrail ordusunun açıklamasına göre Halevi, İsrail’in güneyindeki Nevatim Üssü’nde F-35 “Adir” savaş uçaklarının bulunduğu 140. Filo karargahını ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırıların bir ayı geride bıraktığını belirterek, bu süre zarfında “Hamas’a sert darbeler vurduklarını” ifade etti.

Gazze dışında “diğer bölgelerdeki” tehditlere karşı da harekete geçmeye hazır olduklarını söyleyen Halevi, “Bu üs Orta Doğu'nun her yerine ulaşabilecek güçtedir.” diye konuştu.

-İsrail’in ek operasyonel planlarına onay

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında, Galant'ın, gerçekleştirdiği bir toplantıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde İsrail ordusunun gerçekleştireceği yeni operasyonel faaliyet planlarını onayladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galant, İsrail ordusunun geçen günkü operasyonunun çok etkileyici olduğunu, son 24 saatte İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının tasfiye edildiğini savundu.

İsrail ordusu 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hamas'a bağlı Deyr Belah Taburu komutanı Vail Ebu Asefe'nin öldürüldüğünü duyurmuş ancak Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmemişti.

- Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’e karşı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.