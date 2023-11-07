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Mesrur Barzani: Daha güçlü bir Kürdistan'ın yeni becerilere ve işlere ihtiyacı var

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani Duhok mezuniyet

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok Üniversitesi mezunlarına hitaben paylaştığı mesajında, geleceğin onların yeniliklerine bağlı olduğunu belirterek, daha güçlü bir Kürdistan'ın yeniliklere ve bazı alanlarda daha çok çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başbakan Barzani, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, dün katıldığı Duhok Üniversitesinin 28. mezuniyet törenine ait görüntülere yer vererek, mezun olan öğrencilerin gelecekte bilim insanı ve  mucit olmaları, halka hizmet edebilmeleri, ailelerinin ve herkesin gurur kaynağı olabilmeleri temennisinde bulundu.

Mezun olan öğrencilere gelecekteki çalışmalarında başarılar dileyen Barzani, “Daha güçlü bir Kürdistan'ın bankacılık sektörü, yapay zeka, tarım, teknoloji ve diğer alanlarda yeni becerilere ve işlere ihtiyacı var.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelerin rolüne de değinen Barzani, “Üniversitelerin ekonomimizin inşasında daha etkin rol oynaması için çalışacağız.” dedi.

Mezuniyet töreninde de açıklamalarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, üniversitelerin temel görevi, ülkenin kapsamlı kalkınmasında önemli rol oynamak, araştırmalarıyla bilinçli ve çağdaş bir toplum için güçlü bir altyapının oluşturulmasında temel rol oynamaktır.

Kürdistan Bölgesi'nin en büyük varlığı olarak gençlere çalışma ve yardım etme konusundaki kararlılığını defalarca teyit eden Başbakan ​​Barzani, “Başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlayarak, becerilerinizi ve uzmanlığınızı yansıtan bir ortam yaratacağız.” diye konuştu.

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