Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Sahalarımızdan çıkan gaz, izinsiz hiçbir yere taşınmayacak

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Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, enerji santralleri için henüz gerekli miktarda gaz sağlanmadığını, Kürdistan Bölgesi sahalarından çıkan gazın, izinsiz ülke içinde veya dışındaki hiçbir yere taşınmayacağını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığından, 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kor Mor sahasında doğal gaz boru hattının döşenmesinin tamamlanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dana Gas ile yapılan sözleşmeye göre şirketin Kürdistan Bölgesi sahalarından Kürdistan Bölgesi Hükümetinin onayı olmadan başka bir yere gaz taşımasına izin verilmiyor.” ifadesine yer verdi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki enerji santralleri için henüz gerekli miktarda gaz sağlanmadığı belirtilen açıklamada, medyalarda bahsedilen boru hattının 1980'li yıllardan bu yana mevcut olup daha önce Dana Gas tarafından kondensat taşınması amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, 2 Ekim 2023'teki toplantıda Doğal Kaynaklar Bakanlığının onayı olmadan Dana Gas şirketinin Kürdistan Bölgesi sahalarından ülke içinde veya dışındaki hiçbir yere gaz taşımasına izin verilmeyeceği bildirildi.