Benzemalı Al Ittihad’a geçiş verilmedi: Kazanan Iraklı takım Al Quwa oldu
HABER MERKEZİ
Asya Şampiyonlar Ligi’nde Irak’ın Al-Quwa Al-Jawiya takımı, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımını 2-0 mağlup etti.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu dördüncü maçında, Iraklı Al Quwa Al Jawiya, Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad’ı ağırladı.
Al Quwa, 44. dakikada Ali Jasim’in, 52. dakikada da Mohannad Abdul-Raheem’in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçı kazanan Iraklı takım Al Quwa, maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karim Benzema ve N’Golo Kante’nin de aralarında bulunduğu Al-Ittihad takımı, 4 Kasım’da Erbil’e gelmişti.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 5 Kasım Pazar günü Karim Benzema ve Suudi takımdaki digger oyuncuları kabul etmişti.