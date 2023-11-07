Spor

Benzemalı Al Ittihad’a geçiş verilmedi: Kazanan Iraklı takım Al Quwa oldu

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Irak maç futbol Kürdistan Bölgesi Erbil Franso Hariri

HABER MERKEZİ 

Asya Şampiyonlar Ligi’nde Irak’ın Al-Quwa Al-Jawiya takımı, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımını 2-0 mağlup etti.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu dördüncü maçında, Iraklı Al Quwa Al Jawiya, Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad’ı ağırladı.

Al Quwa, 44. dakikada Ali Jasim’in, 52. dakikada da Mohannad Abdul-Raheem’in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçı kazanan Iraklı takım Al Quwa, maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karim Benzema ve N’Golo Kante’nin de aralarında bulunduğu Al-Ittihad takımı, 4 Kasım’da Erbil’e gelmişti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 5 Kasım Pazar günü Karim Benzema ve Suudi takımdaki digger oyuncuları kabul etmişti.

Maç sırasında Franso Hariri Stadyum'u
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