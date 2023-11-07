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Filistin'de barış için 161 metrelik kuleye tırmandı

Fransız "örümcek adam", Filistin'de barış için 161 metrelik kuleye tırmandı
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ortadoğu Fransa Gazze İsrail

HABER MERKEZİ 

Fransa’nın "örümcek adamı" olarak bilinen dağcı Alain Robert, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki sivil can kayıplarına dikkati çekmek için TotalEnergies'in iş kulesine tırmandı.

Le Parisien'in haberine göre Fransız dağcı Robert, çıplak elle Paris'teki La Defense iş merkezinde bulunan 161 metre uzunluğundaki TotalEnergies'in kulesine tırmandı.

Robert, Filistin meselesinin çözümü için dünya liderlerinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Tırmanırken, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybeden insanları düşündüğünü belirten Robert, Filistin için barış çağrısı yaptı.

Daha önce 14 kez bu binaya tırmanan Robert, tırmanışını tamamladıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

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