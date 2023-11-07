Politika

Erbil Uluslararası Havalimanında uçuşlar normale döndü

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kürdistan Erbil Uluslararası Havalimanı füze saldırı Erbil

HABER MERKEZİ 

Erbil Uluslararası Havalimanına sabah erken saatlerde yapılan füzeli saldırının ardından durdurulan uçuşların normale döndüğü bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Kurdistan24’e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hoşyar, “Bugün sabah saatlerinde yapılan saldırının ardından, havalimanındaki seferler bir süreliğine durduruldu ancak, Uluslararası Erbil Havalimanındaki seferler artık normale döndü.” dedi.

K24 muhabirinin edindiği bilgilere göre sabah erken saatlerde, Uluslararası Erbil Havalimanı çok sayıda füze ile hedef alındı.

Füzelerin havadayken etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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