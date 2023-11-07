Şarkıcı Hasan Hayas’tan K24’e: Yakında “Bawk” isimli yepyeni şarkımı yayınlayacağım

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Özel sesiyle tam 40 yıldır Kürt sanatına hizmet veren sanatçı Hasan Hayas, sözleri kendisine, müziği Nebez Rojhılati’ye ait “Bawk” isimli yepyeni şarkısının yakında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Kürt sanatçı Hasan Hayas, Kurdistan24 muhabiri ile gerçekleştirdiği röportajda sanat hayatını anlattı.

Her ay sosyal medyada yeni bir şarkı yayınladığı gibi bundan sonra da yepyeni şarkılar yayınlamaya devam edeceğini belirten sanatçı, şarkıların bir siyasi, ulusal ve aşk mesajı vermesi gerektiğini söyledi.

Sanatçıların bir kısmının şarkılarını iyi bir kısmının da kötü şekilde yorumladığını belirten Hayas, kendisine şöhret kazandıran “Çebidi çekirdi” şarkısını bir arkadaşının çile dolu hayatına hitaben söylediğini aktardı.

Şakılarını yaşayarak ve samimiyetle söylediğini, dolayısıla toplum tarafından olumlu karşılandığını söyleyen sanatçı Hayas, çoğu şarkılarının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirtti.

Son yıllarda Nebez Rohelati’nin 10’dan fazla şiirini bestelediğini dile getiren Hasan Hayas, sözleri kendisine, müziği Nebez Rojhelati’ye ait (Bawk) isimli yepyeni şarkısının yakında çıkacağını açıkladı.

“70’ten fazla şarkım var, bunların bir kısmı diğer sanatçılar tarafından yorumlandı.” diyen Hayas, “Ey çend giriftari tom” ve “Ey xwa bo naçete ser” şarkılarının çok özel olup kendi hayatını ifade ettiğini söyledi.

Doğum tarihinin 1960'lı yıllar olduğuna işaret eden sanatçı, 40 yıl önce şarkı söylemeye başladığını, 1989'da ilk albümünü çıkardığını anlattı.

Çocuklarının şarkıcı olmak istemediğini söyleyen Hasan Hayas, yeni sanatçılara şarkılarında özgünlüğe daha fazla önem vermeleri, Kürt kültürünü ve şarkılarını unutmamaları gerektiği yönünde mesaj verdi.