Bahçeli'den CHP'ye Demirtaş ve Kavala tepkisi: Teröristleri selamladılar

HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kurultaydaki açıklamalarına tepki göstererek, “Üzüldüğümüz husus, Atatürk’ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, iş birlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP genel başkanlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözlerinin "gecikmiş bir itiraf ve beyhude bir sızlanma" olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) genel başkan değişiminin gündemlerinde olmadığını belirten Bahçeli, “Kurultay delegeleri kararını vermiş, bize de saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus, Atatürk’ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, iş birlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir.” ifadesini kullandı.

“Selam Allah’ın selamıdır, ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş anlamına gelir.” diyen Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet’in ve CHP’nin 100’üncü yılında, genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş’a selam göndermesi PKK’yi selamlamaktır, kahpe pusuları selamlamaktır, kanlı saldırıları selamlamaktır, bölücülüğü selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır.” sözlerini kullandı.

Bahçeli, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaydaki açıklamalarına tepki göstererek, “Biliniz ki bu tiplerden millete de hayır gelmez, gelemeyecektir. CHP ve yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür, Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelere değinen Bahçeli, “Kasım gecesi Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı’na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve değerlidir.” açıklamasında bulundu.