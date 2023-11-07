Netanyahu, yine ateşkesi reddetti: “Çatışmalara ara verilmesi değerlendirilebilir”

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası baskıya rağmen Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrılarını yine reddederek, yardım girişini ve rehinelerin çıkışını kolaylaştırmak için çatışmalarda "taktiksel küçük duraklamaları" değerlendirebileceklerini söyledi.

Netanyahu, ABC haber kanalına yaptığı açıklamada, genel bir ateşkesin ülkesinin savaş çabalarını sekteye uğratacağını savunurken, İsrail'in en büyük müttefiki ABD tarafından desteklenen insani nedenlerle savaşa ara verme fikrinin koşullara bağlı olarak değerlendirileceğini belirtti.

"Taktiksel küçük duraklamalara gelince; bir saat burada, bir saat orada; bunları daha önce de yaptık. Sanırım insani yardım malzemelerinin içeri girmesini ya da rehinelerimizin ayrılmasını sağlamak için koşulları kontrol edeceğiz.” diyen İsrail Başbakanı, çatışmalar sona erdiğinde "İsrail'in belirsiz bir süre için Gazze'de genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacağını düşündüğünü çünkü bu güvenlik sorumluluğuna sahip olunmadığında neler olduğunun görüldüğünü” söyledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, insani duraklamaları ve rehinelerin bırakılmasını ele aldığını, İsrail'e desteğini yinelerken sivillerin korunması gerektiğine değindiğini açıkladı..

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Ankara’dan ayrılırken yaptığı açıklamada, “Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların hayata geçtiğini önümüzdeki günlerde göreceksiniz.” demişti.

Uluslararası örgütler, Gazze’de hastanelerin yaralılarla baş edemediğini, gıda ve temiz suyun tükenmekte olduğunu ve yardım sevkiyatının yeterli olmadığını belirtiyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’e karşı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.