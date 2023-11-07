Politika

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Genel Kurultayı'nda
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Genel Kurultayı'nda
türkiye CHP kurultay Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Moralim gayet iyi. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir.'' dedi.

CHP'nin 2010 yılında yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen ve 13 yıl boyunca bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e devredecek.

Kılıçdaroğlu, 4 Kasım’da yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez konuştu.

Kurultayın ardından moralinin gayet iyi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir.'' dedi.

Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır." diye konuştu.

Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” olarak yazan biyografisini “Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı” olarak güncelledi. Özel ise biyografisinde henüz bir değişiklik yapmadı.

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