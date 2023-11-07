Saudi Aramco’nun kar oranında düşüş kaydedildi

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Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco’nun net karında, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük oranla düşüş kaydedildi.

Şirket, Suudi Menkul Kıymetler Borsası’nın (Tadawul) sitesinde yer alan açıklamasında, 2022’nin üçüncü çeyreğinde kaydedilen 159,12 milyar riyal (42,43 milyar dolar) karın, bu yılın aynı döneminde yüzde 23 oranında bir düşüşle 122,19 milyar riyale (32.58 milyar dolar) gerildiğini belirtti.

Bunun ham petrol fiyatları ve satış hacimlerindeki düşüşten kaynaklandığı vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den sonra bir ara petrol fiyatları 130 doları aşmıştı. Bu, Suudi Arabistan'ın yıllık bütçesini 10 yıl içinde ilk kez arttı.

Analistler, Suudi Arabistan'ın bütçesini dengelemek için petrolün (varili) 80 dolar civarında olması gerektiği, ancak bunun üretim kesintileri ve artan harcamalar nedeniyle gerçekleşmeyebileceğini söylüyor.

Suudi Arabistan, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini nisan ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı almıştı.

Ülkede günlük 12 milyon varil petrol üretilmesi gerekirken, günde 9 milyon varil petrol üretiliyor.