Yargıtay Başsavcılığı Atalay için mutalaa sundu: Dokunulmazlıktan yararlanamaz

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tutuklu milletvekili Can Atalay için sunduğu mutalaada dokunulmazlık maddesinden yararlanamayacağını savundu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında "hak ihlali" olduğuna yönelik kararına rağmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmeden dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesi sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Dairesi’ne mütalaa sunuldu.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

"Can Atalay’ın 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK’nın 312’nci maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığında, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanmayacaktır.

Anayasa’nın 14’üncü maddesi kapsamına giren suçların tahdidi olarak sayılmaması kanun koyucunun bilinçli tercihidir. Hükümlünün mahkumiyetine konu suç ve eylemleri devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardandır ve madde kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararı sonucu Can Atalay hakkında verdiği onama kararıyla hüküm kesinleşmiş ve infazı kabil hale gelmiştir. Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararını TBMM’ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda bir değerlendirme yapmış olmakla, tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir Yüksek Daire’nindir."

-Yaşananlar

AYM, 25 Ekim'de TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

AYM'nin 9 üyesinin “hak ihlali” yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından, karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşmıştı.

Mahkeme heyeti, tahliye kararı vermeden dosyayı 30 Ekim'de Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermişti.