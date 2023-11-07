Sağlık

DSÖ: Gazze'de hayatta kalanlar acı çekiyor

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ortadoğu Gazze İsrail Hamas DSÖ

HABER MERKEZİ 

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de insanların su, yakıt ve yiyeceğin yanı sıra sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyacı olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların bir ayı geride bıraktığını hatırlatan Lindmeier, "Gazze'de binlerce insan ölüyor, hayatta kalanlar ise travma, hastalık, yiyecek ve su eksikliğinden dolayı acı çekiyor." dedi.

Gazzelilerin hayatta kalabilmeleri için su, yakıt ve yiyeceğin yanı sıra sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lindmeier, Gazze'de toplamda 160 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini, bunlardan 16'sının görev sırasında öldürüldüğünü kaydetti.

Lindmeier, sağlık merkezlerine yönelik Gazze'de 102, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 121 saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

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