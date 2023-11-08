Pakistan'da acil durum: 4 gün tatil ilan edildi

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde "halk sağlığı acil durumu" ilan edilerek, 4 gün boyunca okulların ve devlet binalarının kapalı olacağı bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre Pencap Geçici Hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, yarından itibaren hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edildiğini duyurdu.

Nakvi, 4 gün boyunca okulların ve devlet binalarının kapalı olacağına işaret ederek, eyalet genelinde hava kirliliği dolayısıyla "halk sağlığı acil durumu" ilan edildiğini belirtti.

Vatandaşlardan evlerinde oturmalarını isteyen Nakvi, dışarı çıkanların maske takması gerektiğini dile getirdi.

- Hava kalitesi "tehlikeli"

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre Pencap eyaletine bağlı Multan'da hava kalitesi değeri 442, Lahor'da ise 374 olarak kayda geçti. Bu değerler, "tehlikeli" kategorisinde yer alıyor.