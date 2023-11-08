Politika

Beyaz Saray, Gazze'de ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

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ortadoğu Beyaz Saray ABD Gazze Hamas

HABER MERKEZİ 

Beyaz Saray, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar için sadece Hamas'ı suçladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." diyen Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı.

Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia eden John Kirby, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

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