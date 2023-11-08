Politika

Kızılhaç: İnsani yardım konvoyuna ateş açılmasından endişe duyuyoruz

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ortadoğu Gazze İsrail insani yardım Uluslararası Kızılhaç

HABER MERKEZİ 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoya ateş açılmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.

IFRC, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) konvoyunun saldırıya uğramasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

İnsani yardım ekiplerinin korunması ve onlara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun, acil ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardım götürürken ateş altında kaldığını duymaktan endişeliyiz." ifadeleri yer aldı.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun hayat kurtarıcı destek taşırken ateşe maruz kaldığını öğrendiğinde derin endişe duyduğunu belirtti.

Sivillerin, hastanelerin, ambulansların, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini belirten Chapagain, "ICRC'den meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

ICRC, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına ateş açıldığını duyurmuştu.

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