Dürüstlük Komisyonu, dinarın değer kaybını 3 nedene bağladı

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Irak Parlamentosu Dürüstlük Komisyonu Üyesi Ali Turki, dinarın doları karşısında değer kaybetmesine ilişkin açıklamada bulunarak durumu 3 nedene bağladı.

Dürüstlük Komisyonu Üyesi Turki, basın toplantısında yaptığı açıklamada, dinarın dolar karşısında değer kaybetmesine değindi.

Dinarın değer kaybetmesinin 3 nedeni olduğunu belirten Turki, "Dinardaki değer kaybının birinci nedeni, Washington yönetiminin Koordinasyon Çerçevesi Hükümetinin kuruluşunun başlangıcından bu yana ABD Merkez Bankasının (Fed) (Irak) hükümeti yenilgiye uğratmak amacıyla ilan ettiği ekonomik savaşla ilgilidir.” dedi.

Irak Merkez Bankasının politikasının dinardaki değer kaybının devam etmesini durdurmak için başarısız olduğu değerlendirmesinde bulunan Turki, üçüncü nedeni de 1999'dan beri bankalarda ve yerel kurumlarda bulunmayan nakide bağladı.

Dinarın dolar karşısında değer kaybetmesiyle, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki piyasalarda 100 dolar, 165 bin dinar ve üzerinden işlem gördü.