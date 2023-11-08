Endonezya açıklarında art arda şiddetli depremler yaşandı

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Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu söyledi.

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.