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Kürt dengbej Feyzoye Rizo yaşamını yitirdi

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Kürt dengbêj Feyzoye Rizo
Kürt dengbêj Feyzoye Rizo
kürdistan Kürdistan Kürt sanat sanatçı

HABER MERKEZİ 

Kürt dengbej Feyzoye Rizo, yakalandığı mide kanserine yenik düşerek, Rusya’nın Krasnodar kentinde hayatını kaybetti.

Mezopotamya’da yer alan habere göre Rusya'nın Krasnodar kentinde yaşayan Rizo, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İki yıl önce mide kanserine yakalanan ve son günlerde sağlık durumu ağırlaşan Feyzoye Rizo, bu sabah hayatını kaybetti.

Dengbej Rizo’nun cenazesi, yarın Krasnodar kentinde toprağa verilecek.

 -Kürt dengbej Feyzoye Rizo kimdir

Dengbej Şeroye Biro ve Mecide Faris’in yeğeni olan Ezidi Kürtlerinden Rizo, 1954 yılında Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın Vermezyara köyünde dünyaya geldi.

Ailesi, 1915 yılında Iğdır’dan göç ederek Erivan ve Tiflis dolaylarına yerleşti.

Dengbej Rizo'nun sesi, 26 yıl boyunca Erivan radyosundan tüm Kürdistan'a yayıldı. Rizo, 2003 yılından sonra Kürdistan’ın birçok kentinde düzenlenen festivallere katılarak, Egidi Cimo ile birlikte sahne almıştı. 

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