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Afganistan'daki bombalı saldırıyı DAİŞ üstlendi

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dünya Afganistan Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ 

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün, bir minübüse yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, yaptığı açıklamada, kentin batısında Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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