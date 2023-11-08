Kılıçdaroğlu Özel’in iddiasını doğruladı: Çekilecektim

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yapılan bir paylaşım nedeniyle seçimin ikinci turunda aldığı çekilme kararından vazgeçtiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkanının seçildiği CHP 38. Kurultayı’nda ilk turun ardından adaylıktan çekilerek rakibi Özgür Özel’in elini kaldırmasına neyin engel olduğunu Sözcü’ye anlattı.

“Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu.” diyen Kılıçdaroğlu, “Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.” dedi.

Söz konusu tweetin “çok ağırına gittiğini” belirten Kılıçdaroğlu, aylıktan çekilirseniz hakkımı helal etmem diyen depremzede muhtar ile atılan tweetin kendisini ikinci turda çekilmekten vaz geçirdiğini anlattı.

Özgür Özel'e bir önerisinin olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, “Ben, öneri yapacak pozisyonda değilim. Çalışmasını, geniş kitlelere ulaşmasını, CHP'yi büyütmesini isterim. Ben, partimizin bir üyesi, eski genel başkanıyım. Elbette partimizin iktidar olması için herkes çaba harcıyor ben de harcayacağım.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin 2’inci turunda çekilmek istediğini ancak çevresindekilerin buna izin vermediğini iddia etmişti.

CHP’nin 38. olağan kurultayı, "ikinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4 Kasım 2023’te Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Kurultayda ikinci tura kalan CHP genel başkan seçimini kazan Özgür Özel olmuştu.