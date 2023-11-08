Mesrur Barzani'den Sudani'ye iki mektup

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, Başbakan Mesrur Barzani’nin federal bütçe yasasının değiştirilmesi ve 700 milyar dinarın aylık olarak belirlenen tarihte Kürdistan Bölgesi’ne gönderilmesine ilişkin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’ye 2 mektup gönderdiğini bildirdi.

Bağdat’ta basına açıklamalarda bulunan Umed Sabah, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşları ve bütçe yasasının değiştirilmesi konusunda 2 mektubu Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’ye gönderdi.” dedi.

“İlk mesajda Başbakan Mesrur Barzani, Irak Bakanlar Kurulu’ndan 3 ay boyunca Kürdistan Bölgesi’ne gönderilmesi kararlaştırılan 700 milyar dinarı memurların maaşlarının zamanında ödenmesi için belirlenen tarihte gönderilmesi talebinde bulundu.” diyen Sabah, önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantılarında bu konunun karara bağlanmasını umduklarını aktardı.

İkinci mektubun bundan 15 gün önce gönderildiğini kaydeden Sabah, mesajda bütçe kanununun nasıl değiştirileceği ve çalışanların maaşlarının diğer konulardan nasıl ayrılacağı konusunda Kürdistan Bölgesi'nin görüşlerine yer verildiğini ifade etti.

2023, 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin federal bütçe kanunu 7 Ağustos 2023 tarihinde Irak Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Bütçe giderlerinin 199 trilyon 22 milyar 111 milyon 663 bin dinar, yatırım harcamalarının ise 49 trilyon 462 milyar 151 milyon 754 bin dinar olduğu tahmin ediliyor.