Reber Ahmed: Irak'ta yasalar uygulanmıyor ve göz ardı ediliyor

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, federal hükümetin Kürtlerin, Sünnilerin ve Şiilerin başına felaket gelmesini önlemek için tasarlandığını ancak Kürtlerin hala Kerkük ve çevresinden sürüldüğünü söyledi.

Reber Ahmed, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsündeki (Chatham House) Irak Girişim Konferansı'nda konuştu.

“Geçmişte Irak’taki diktatörlük sisteminin çökmesiyle Irak federal sisteme geçti ancak, federalizmi tamamlanmamış.” diyen Ahmed, “Federal hükümet, Kürt, Sünne ve Şiilerin başına bir felaket gelmesini önleyecek şekilde tasarlanmış.” dedi.

Ahmed, “Bu ilkelerin çoğu sorunlarla karşılaştı. Yetkilerin dağıtılması ve özellikle Irak’taki tüm oluşumların yazılı olarak katıldığı anayasanın zayıflatılmasına yönelik bir tehdit oluştu.” ifadesini kullandı.

Irak'ı geçmişte her zaman merkeziyetçi olan federalizme, özellikle de Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı sisteme getirmek için hala yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Reber Ahmed, Kürtlerin şu ana kadar Kerkük ve çevresindeki bölgelerden sürüldüğünü dile getirdi.

Federal Konseyin, federal bir sistemin oluşturulması ve gelir dağılımının yapılması amacıyla kurulduğunu söyleyen Reber Ahmed, topluluklara hak tanıyan söz konusu yasaların göz ardı edilerek yok sayıldığına işaret etti.

Ahmed, “Biz Kürdistan Bölgesi’nde çok sabrettik ama hala haklarımızı talep ediyoruz. Şu ana kadar Kürt halkının en temel hakkı olan aylık maaşlarımız geçiktiriliyor. Bu gecikmenin daha fazla sürmesine izin verilmemeli.” diye konuştu.