DSÖ'nün tıbbı malzemeleri Şifa Hastanesine ulaştırıldı: 106 yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tıbbi yardım malzemelerini taşıyan konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesine ulaştırıldığı bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, tıbbi malzemeleri taşıyan konvoyun Şifa Hastanesindeki hastalar için bir umut ışığı olduğunu vurgulayarak, UNRWA'nın, DSÖ'nün ilave 56 tonluk sağlık malzemesini Şifa Hastanesine ilettiğini aktardı.

Bunun 7 Ekim'den bu yana Şifa Hastanesine ulaştırdıkları ikinci teslimat olduğunu dile getiren Ghebreyesus, teslim edilen yardımların Gazze'deki en büyük hastanenin zaten çok fazla olan ve büyümeye devam eden ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söyledi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır Kızılayı'ndan gönderilen insani yardım yüklü 106 tırın yanı sıra Kuveyt'ten gönderilen 5 ambulansın Refah Sınır Kapısı'nda teslim alındığı bildirildi.

Tırlarda yiyecek, içme suyu, tıbbi gereçler, ilaçlar ve diğer insani yardım malzemelerinin bulunduğu aktarıldı.

Refah Sınır Kapısı'ndan 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar günde ortalama 39 tır olmak üzere, toplamda 756 tır Gazze’ye giriş yaptı.