Politika

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinde alarm!

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Irak ABD Irak Bağdat

HABER MERKEZİ 

Pentagon'dan bir kaynak, dün gece ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinde uyarı çanlarının çaldığını bildirdi.

İsmini belirtmek istemeyen kaynak, K24’e, “ABD’nin Irak Büyükelçiliğine saldırı olup olmadığına ilişkin bir rapor beklediklerini” söyledi.

Uluslararası Koalisyon ise X platformundan yaptığı açıklamada, ABD’nin Irak Büyükelçiliğinde uyarı çanlarının çalındığını belirtti.

Alarmın, bir saldırı düzenlendiğine işaret ettiği ve saldırının doğrulanması için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı doğrulmak için rapor beklendiği ifade edildi.

ABD, daha önce İran destekli milisleri uyarmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Irak ve Suriye'deki güçlerini korumak için gerekenleri yapacağını söylemişti.

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