Hizbullah, Suriye'den çektiği 1500 unsurunu İsrail sınırlarına konuşlandırdı

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Suriye'deki Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan Lübnan Hizbullahı, 1500 unsurunu geri çekerek İsrail sınırlarına gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hizbullah, son iki haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu saflarındaki unsurlarından 1500'ünü Lübnan'a çağırarak, İsrail sınırına yakın bölgelere yerleştirdi.

Hizbullah unsurları, son iki haftada Halep'in batı kırsalındaki 46. Tugay'dan, İdlib'in doğusundaki Serakib, Karrateyin ile İdlib’in güneyindeki Maarratünnuman ve Han Şeyhun, Keferruma, Kefrenbil ve Hizerin bölgelerinden çekildi.

Boşalan yerlere İran destekli gruplardan, Afganistanlı Fatimiyun ve Bakır Tugayı konuşlandı.

Hizbullah'ın, çekilme kararını İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları sonrası alması dikkati çekti.