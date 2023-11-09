Dana Gas'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki günlük üretiminde artış yaşandı

HABER MERKEZİ

Dana Gas, Kürdistan Bölgesi’ndeki günlük üretiminin yüzde 8 arttığını, Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 127 milyon dolarlık ödeme aldığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü, 2023’ün ilk 9 ayındaki faaliyet ve karları hakkında bir rapor yayımladı.

Şirketin bölge genelindeki çalışmalarında elde ettiği ortalama karın, geçen yıla kıyasla 35 milyon dolar azaldığı belirtilen raporda, “Dana Gas, bu yılın ilk 9 ayında 126 milyon dolar kar elde etti.” denildi.

Dana Gas’ın gelirinin yüzde 21 azalarak 326 milyon dolar olduğu belirtilirken, bu süre zarfında şirketin Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 127 milyon dolarlık ödeme aldığı kaydedildi.

Orta Doğu’da doğal gaz alanında çalışan ilk ve en büyük özel petrol şirketi ünvanına sahip olan Dana Gas, Aralık 2005’te kurulmuştu.