Hatay'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmadığı aktarıldı.

Deprem Adana, Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, basına yaptığı açıklamada, depremin artçı deprem olduğu tahmininde bulundu.

Ersoy, “Artçı bir deprem olduğunu sanıyorum. Kırıkhan depremin yerlerinden bir tanesi. İçinde fay geçiyor. Çok büyük ihtimalle büyük depremin artçısı olarak düşünüyorum. Alüvyon zemin olduğu için baya tedirgin etmiştir. Bu artçı depremi bekliyorduk. Bu deprem çok hasarlı binanın yıkılmasına sebep olmuş olabilir.” dedi.