Erdoğan: Batı ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerinin acziyet içinde olduğunu savunarak, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" sorusunu sordu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor." diyen Erdoğan, İsrail’in “insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek” okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri ve üniversiteleri bombalamaya devam ettiğini söyledi.

İslam ülkelerinin İsrail saldırılarına karşı harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz. Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkeler ve kuruluşlar, bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar." diye konuştu.

Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardımlarına değinen Erdoğan, "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanına sevk ettik." ifadesini kullandı.

“Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli.” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile ilgili "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" dedi.