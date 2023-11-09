HABER MERKEZİ

Kürt asıllı Hero Mustafa’nın, ABD’nin yeni Mısır Büyükelçisi olarak yemin ettiği ve göreve başladığı bildirildi.

ABD’nin Mısır Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hero Mustafa, ABD’nin yeni Mısır büyükelçisi olarak yemin etti. İkili stratejik ilişkiler ile bölgede istikrar, güvenlik ve refahın sağlanmasına yönelik ortak çabalarımızı güçlendirecektir.” ifadesi yer aldı.

2019-2023 yıllarında ABD'nin Bulgaristan Büyükelçisi olarak görev yapan Hero Mustafa, Portekiz'in Lizbon kentindeki ABD Büyükelçiliğinde Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Yeni Delhi'deki ABD Büyükelçiliğinde Bakanın Siyasi Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Hero Mustafa, ABD’nin Bulgaristan Büyükelçisi olarak 2019’da görev aldığı dönemde "Kürt asıllı bir Amerikalı olarak aday gösterilmekten gurur duyuyorum." açıklamasını yapmıştı.

Hero yurt dışında Musul'daki ABD Sivil Koordinatörü, Beyrut, Lübnan'da konsolosluk memuru ve Atina, Yunanistan'da siyasi memur olarak görev yapmıştı.

Hero Mustafa Bacelan, 1973 yılında Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. Washington'daki Georgetown Üniversitesi'ni tamamlayan Hero Mustafa, New Jersey'deki Princeton Üniversitesinde siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

Hero Mustafa'nın başrolünde yer aldığı, ailesinin göçünü konu alan bir belgesel de çekilmiş.