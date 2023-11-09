Husiler, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü; Washington, Tahran'ı suçluyor

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ABD'li bir yetkili, Yemen'deki Husilerin ABD’ye ait MQ9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirterek, ABD’nin Orta Doğu'daki üs ve güçlerine yönelik tüm saldırıların arkasında İran’ın durduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili olayla ilgili CNN haber kanalına açıklamada bulundu.

“İran’ın, bölgedeki ABD güçlerine yönelik saldırıların kaynağı olduğunu” ileri süren ABD’li yetkili, “8 Kasım 2023 Çarşamba akşamı ABD’ye ait MQ9 tipi insansız hava aracı, uluslararası sular üzerinde uçarken, Yemen açıklarında Husiler tarafından düşürüldü.” ifadesini kullandı.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Saree tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, Yemen hava sahasında “gözetleme ve casusluk” faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının Marib'in batısındaki Al-Mashjah bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu eylemleri, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacak." sözü yer aldı.

Saree, iki gün önce de aynı tipte bir ABD “casus” uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler ve Lübnan Hizbullahı, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmazlarsa, "ezilen Filistin halkına destek” amacıyla Orta Doğu'nun her yerinde kendilerini hedef alacakları konusunda ABD ve İsrail'i uyarmıştı.

Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e başlattığı, 1400'den fazla İsraillinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına yol açan “Aksa Tufanı” saldırısının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti.

İsrail, buna karşılık Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlatmanın yanı sıra 4 haftadır Hamas mevzilerini bombalıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 binden fazla sivilin öldüğünü ve 10 binden fazlasının da yaralandığını açıklamıştı.