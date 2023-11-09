Kürdistan Anti Terör: Herir Havaalanına 2 drone ile saldırı yapıldı

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Herir Havaalanında bulunan Uluslararası Koalisyona ait askeri üsse dün bomba yüklü 2 drone ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kürdistan Anti Terör bugün yaptığı açıklamada, “Dün gece bomba yüklü 2 drone ile Erbil ilinde DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon’un Herir Havaalanındaki askeri üssüne saldırı düzenlendi.” ifadesi yer aldı.

Saldırıların dün gece 23.30 ve 00.40 saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Erbil Uluslararası Havalimanındaki Koalisyon Güçlerine ait askeri üsse, 7 Kasım 2023’te bomba yüklü 3 drone ile saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda kullanılan 2 drone havada etkisiz hale getirilirken, 1 drone patlamadan yere düşmüştü.

Ekim ortasından bu yana “Irak'taki İslami Direniş”, Irak ve Suriye'deki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 25'ten fazla füze ve insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Söz konusu silahlı gruba ek olarak diğer Iraklı milisler ve silahlı gruplar, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmaması halinde ABD ve İsrail'i her yerde hedef alacakları konusunda defalarca tehdit etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 6 Kasım 2023’te düzenlediği basın brifinginde, 17 Ekim’den bu yana Irak’ta 20 ve Suriye’de 18 olmak üzere ABD güçlerine yönelik toplam 38 saldırı gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Ryder, saldırılarda en az 45 asker ve personellerinin yaralandığı bilgisini de paylaşmıştı.