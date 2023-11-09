Kerkük’te bir güvenlik yetkilisi tutuklandı

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Kerkük’te bir güvenlik yetkilisi, Salahaddin vilayetindeki içişleri güçleri tarafından tutuklandı.

İsmini belirtmek istemeyen bir kaynak, Kurdistan24’e, Salahaddin vilayetindeki içişleri güçlerinin çok sayıda hükümlüden rüşvet alma suçlamasıyla Kerkük Tutuklama ve Sevk Etme Müdürü Albay Walid Sabawi'yi tutuklandığını söyledi.

K24’ün edindiği bilgilere göre Sabawi'nin yakalanması, bir hükümlünün video kaydedip İçişleri Bakanlığına göndermesinin ardından geldi.

Videoda Sabawi, hükümlülerden rüşvet alırken görülüyor.