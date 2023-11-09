İYİ Parti: En geç yarın HSK'ye suç duyurusunda bulunuyoruz

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkındaki kararı tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmederek karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İYİ Parti üyeleri bugün saat 13.30’da Yargıtay önünde gerçekleştirdiği toplantıda İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Zorlu, “HSK derhal bir soruşturma başlatmalıdır. Sayın genel başkanımızın da talimatları doğrultusunda, Hukuk Politikaları Başkanlığımızca en geç yarın HSK’ye suç duyurusunda bulunuyoruz.” dedi.

Yargı darbesine karşı Yargıtay önündeyiz! https://t.co/1pi05SvCSS — İYİ Parti (@iyiparti) November 9, 2023

İYİ Parti, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin; Bugün Saat 13.30'da Yargıtay (İncek) önündeyiz! İYİ Parti olarak hiçbir hukuk skandalına geçit vermeyeceğiz!" sözlerini kullanarak toplanacaklarını duyurmuştu.