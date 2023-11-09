Politika

Erdoğan ile Reisi gündemdeki konuları görüştü

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Erdoğan ile Reisi görüştü-AA
Erdoğan ile Reisi görüştü-AA
İran İran Türkiye Gazze Erdoğan Reisi İsrail

HABER MERKEZİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, gündemdeki konular ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan'ın ile Reisi'nin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini ve İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan ile Reisi görüştü-AA
Erdoğan ile Reisi görüştü-AA
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