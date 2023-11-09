Politika

Ukrayna: Rusya'nın son model uçaksavar füze sistemini imha ettik

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HABER MERKEZİ 

Ukrayna,Tavriya yönünde son bir günde Rus ordusunun 23 hava saldırısı düzenlediğini bildirirken, Rusya'ya ait son model S-300V4 uçaksavar füze sistemini imha ettiklerini ileri sürdü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tavriya yönünde son bir günde Rus ordusunun 23 hava saldırısı düzenlediğini, 888 topçu atışı yaptığını belirterek, cephe hattında 44 çatışma meydana geldiğini kaydetti.

Tarnavskiy, Ukrayna ordusunun Avdiyivka yönünde savunmayı kararlılıkla sürdürdüğüne değinerek, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin son 24 saatte 1241 atış görevi gerçekleştirdiği, Rusya'nın asker kaybının 542 olduğu iddiasında bulundu.

Tarnavskiy, son model S-300V4 uçaksavar füze sistemi, 2 tank, 3 zırhlı personel taşıyıcı, 7 topçu sistemi, 26 insansız hava aracı, 3 araç, bir özel ekipman ve mühimmat deposu dahil Rusya'ya ait toplam 46 teçhizatın imha edildiğini aktardı.

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