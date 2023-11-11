Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinden Hamas'ın sorumlu tuttu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki sivil ölümlerinden İsrail'in değil Hamas'ın sorumlu olduğunu belirtirken, Hamas ile DAİŞ'i birbirine benzeterek, "Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DAİŞ'e aittir."dedi.

Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği" yönündeki sözlerinin ardından Başbakanlık Ofisinden yazılı açıklama yaptı.

"Terör örgütünün yüzlerce İsrailliyi vahşice katletmesi ve 200'den fazla İsrailliyi rehin alması" nedeniyle savaşa girdiklerini belirten Netanyahu, İsrail, sivillere zarar vermemek için elinden geleni yapıp onları savaş alanlarını terk etmeye çağırırken Hamas'ın sivillerin güvenli bölgelere gitmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

"Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DAİŞ'e aittir." diyen Netanyahu, "Hamas-DAİŞ kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı acımasızca rehin tutarak insanlık suçu işliyor. Okulları, camileri ve hastaneleri terör komuta merkezleri olarak kullanıyor." dedi.

Netanyahu,"Bugün Hamas-DAİŞ'in Gazze'de işlediği suçlar, yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek. Dünya liderleri İsrail'i değil Hamas-DAİŞ'i kınamalı." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel röportajda, "Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum." sözlerini kullanmıştı.