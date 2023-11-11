Politika

Başkan Barzani, Salahaddin'de Sudani'yi karşıladı

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kürdistan Erbil Kürdistan Bölgesi Salahaddin Mesrur Barzani Mesud Barzani Irak

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Irak'taki siyasi durum ve  Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Muhammed Şiya Sudani, 9 Kasım 2023 Perşembe günü Erbil’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Erbil Uluslararası Havalimanında Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı.

Sudani’ye ziyareti boyunca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eşlik etti.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, Erbil'e gelen Irak Başbakanı Sudani'yi Salahaddin’de karşıladı.

Açıklamada, toplantıda bölgedeki gerilim ve olaylar, Filistin halkının sefalet ve acıları ile Gazze'ye insani yardımın nasıl ulaştırılacağı konularının ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, Irak ve bölgenin istikrarına yönelik zorluklar ve tehditlerin görüşüldüğü vurgulandı.

Karşılamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Yönetim Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani, KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari ve KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed hazır bulundu.

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