Gözaltına alınan HEDEP İlçe Eşbaşkanı tutuklandı

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Bingöl'de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İlçe Eşbaşkanı Übeyip Özer’in de bulunduğu 5 kişi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Bingöl kent merkezi ile Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerindeki 6-7 Kasım tarihlerinde yapılan ev baskınlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 11 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, HEDEP Solhan İlçe Eşbaşkanı Übeyid Özer’in aralarında bulunduğu 7 kişi Bingöl Adliyesi’ne sevk edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte finans sağlamak” iddiasıyla suçlanan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

Hakimlikte ifadeleri alınan HEDEP İlçe Eşbaşkanı Özer ile Serinyel, Sav, Doğan ve Narinç aynı iddialarla tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.