Politika

MHP'li Yönter: AYM'yi ya kapatacağız ya da yeniden yapılandıracağız

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
türkiye MHP AYM TİP Can Atalay

HABER MERKEZİ 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter,  AYM’yi hedef alarak, “Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız.” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında “hak ihlal” kararı veren ve “tahliye edilmesi gerektiğini” belirten Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

TV100 canlı yayınında yaşananları değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Bu krizin sebebi Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır. Yasal ve anayasal dayanaklardan tamamen koparak zorlama bir hak ihlali kararı vermiştir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski açıklamasını hatırlatan Yönter, "Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız." ifadesini kullandı.

Muhalefet, söz konusu kararı “yargıya darbe” olarak nitelendirdi.

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