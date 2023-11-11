Politika

Mahabadlı bir Kürt'ün İran'da milletvekilliği adaylığı reddedildi

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kürdistan Doğu Kürdistan Rojhilat İran Mahabad

HABER MERKEZİ 

Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Mahabad kentinden bir Kürt’ün İran parlamentosundaki adaylığı "ülkenin iç güvenliğini bozduğu" iddiasıyla reddedildi.

Geçtiğimiz son iki gün içerisinde, İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday olanların listesi açıklandı.

Son verilere göre İran’da milletvekilliği için başvuruda bulunan en az 14 kişinin adaylığı reddedildi. Adaylığı reddedilenler arasında şu anda Mahabad milletvekili olan Celal Mahmudzade de yer aldı.

Celal Mahmudzade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran seçim kanununun 33. maddesinin 4. fıkrasına göre adının seçmen listesinden çıkarıldığını belirtti.

Söz konusu maddenin içeriği ülkede iç güvenliğinin bozulmasıyla alakalı.

Mahmudzade, hiçbir zaman, hiçbir şekilde “ülkenin iç güvenliğini bozduğu" iddiasıyla İran’da mahkemeye çıkarılmadığını söyledi.

İran’da 1 Mart 2024'te 12. Dönem Milletvekili Seçimlerinin yapılması planlanıyor.

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