Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail güçlerinin içeride hareket eden her şeyi hedef alması” ve yakıtın tamamen tükenmesi nedeniyle Şifa Hastanesinin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Reuters Haber Ajansına konuşan Bakanlık Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesinde yaşanan duruma değinerek, 45 bebeğin olduğu kuvözdeki yeni doğmuş bir bebeğin hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kudra, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." denilirken, hastanenin ameliyathane bölümünü vurduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Berş de Al Jazeera Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesinin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesine ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını aktaran Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.