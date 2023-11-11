Bakan Tunç: Yüksek yargıda astlık üstlük ilişkisi yok

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Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, krizlerin yeni anayasayla çözüleceğini belirtirken, "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi olmadığını hepimiz biliyoruz." dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali” kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasıyla ilgili Antalya'daki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye Anayasası'nın birbiriyle çelişen birçok maddesi olduğunu aktaran Bakan Tunç, “Hukukta birbiriyle çelişen birçok nokta var. Anayasa Mahkemesinin 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkes için geçerlidir. Ama 154. maddeye döndüğümüzde mahkemelerin son denetimini Yargıtay'ın yaptığını görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Yüksek mahkemeler arasında hiyerarşi olmadığını söyleyen Bakan Tunç, “Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Sorun yeni bir anayasa yapılarak çözülmeli. Kanun değişmediği takdirde sorun kalıcı olarak çözülmeyecektir.” diye konuştu.

“Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez.” diyen Tunç, “TBMM'de grubu bulunan partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.