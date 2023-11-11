Bakan Abdulgani: Petrolün Ceyhan üzerinden ihraç edilmesi için hazırlıklar başladı

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Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, önümüzdeki 3 ila 5 yılda çıkarılan gazın yakılmasına tamamen son vereceklerini bildirirken, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlama konusunda bazı hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Bakan Abdulgani, basına yaptığı açıklamada, kuzey vilayetleri de dahil olmak üzere Irak genelinde çıkarılan gaza yatırım yapma konusunda projeleri olduğunu belirterek, “Hükümet, 2030 yılından önce çıkarılan gazın yakılmasını durdurmak konusundaki uluslararası projelere bağlı.” dedi.

Enerji santrallerini işletmek için yaklaşık 1 milyon fit küp gaz ithal ettiklerini aktaran Petrol Bakanı Abdulgani, “Projelerimiz tamamlandığında kendimize yeterlilik başlayacak, ithalat duracak.”

Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatının tekrardan başlaması konusuna da değinen Bakan, konunun teknik olduğunu ve ihracatın yeniden başlaması için bazı hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansında yaptığı açıklamada, Ceyhan boru hattının 4 Ekim itibarıyla sevkiyata hazır olduğunu söylemişti.

Alparslan Bayraktar, 5 Ekim'de NTV’de katıldığı programda, Ceyhan Limanından askıya alınan petrol akışına ilişkin açıklamada bulunarak, “Petrol akışı, Irak hükümetinin üretimi doğrultusunda ortaya çıkacak bir konudur.” demişti.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durdurulmuştu.