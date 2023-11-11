Mesrur Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen’ı kabul etti.

rak ve bölgedeki siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar, Irak’ta güvenliğin ve istikrarın korunması, bölgedeki savaş ve krizlerden uzak tutulması ayrıca Irak’taki Uluslararası Koalisyon Güçlerinin, büyükelçiliklerin ve diplomatların korunması konusunda mutabık kaldı.

Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılması ve seçim hazırlıkları toplantıda ele alınan diğer konular oldu.