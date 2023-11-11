Erdoğan: Batılı ülkelerin sessizliğe bürünmeleri utanç verici

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırılarını “tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık” olarak nitelendirirken, “Batılı ülkelerin Filistin'de süregiden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Tam 36 gündür devam eden İsrail saldırıları tarif etmeye kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Erdoğan, “Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı.

“İsrail yönetimi bir çoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesinin intikamını Gazzeli bebeklerden, Filistinli masum çocuklar ve kadınlardan çıkarmaktadır.” diyen Erdoğan, “Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir.” dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bine yakın Filistinlinin yüzde 73'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydeden Erdoğan, Batıyı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu cinnet halinin savunulabilir veya maruz gösterilebilir hiç bir tarafı yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregiden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor, yapamıyor.”

Dünyada devlet ve hükümet liderlerinin Gazze’de yaşananlar karşısında kılının kıpırdamadığını dile getiren Erdoğan, “Bu sadece acizlik değil, aynı zamanda korkaklıktır, vicdansızlıktır. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadan akan kana ortaktır. Amerika ve Batılı ülkeler güya savunuculuğunu yaptıkları değerleri İsrail yönetiminin ihtiraslarına kurban etmişlerdir.” diye konuştu.

Erdoğan, "Bugünkü zirvemizde İslam alemi olarak Filistin halkı ile dayanışmamızı çok net biçimde göstermiş oluyoruz. Verdiğimiz bu dayanışma mesajını alacağımız ve uygulamaya koyacağımız kararlarla perçinleyeceğiz." dedi.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir." diyen Erdoğan,"Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi, yol açtığı tahribatı tazmin etmek mecburiyetindedir. İsrailli bakanlar tarafından varlığı ikrar edilen nükleer silahlar araştırılmalı, uluslararası denetimden kaçırılanlar varsa ortaya çıkarılmalıdır." sözlerini kullandı.