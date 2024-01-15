Politika

DEM Parti'nin Van Büyükşehir adayları belli oldu

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kürdistan Van DEM Parti ön seçim

HABER MERKEZİ 

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı belli oldu.

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylarını belirlemek için birçok kentte gerçekleştirdiği halk oylamaları sürerken bazı kentlerde dün ikinci tur oylamaları yapıldı.

Van’da büyükşehir belediye eş başkanlığı için yapılan ön seçimlerde en çok oyu alan aday adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan oldu.  

Neslihan Şedal yapılan ilk turda 50+1 oy aldı. İkinci tura kalan aday adaylarından Abdullah Zeydan 2 bin 358, Mustafa Avcı ise 2 bin 287 oy aldı.  Yapılan seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan seçildi.

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