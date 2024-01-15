Meteoroloji 4 ili çığ tehlikesi konusunda uyardı

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Erzurum, Kars, Malatya ve Van’da yer yer pus ve sis hadisesinin beklendiği belirtilirken, etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğu yönünde uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde havadurumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Antep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi de bekleniyor.

Değerlendirmelerde, Erzurum, Kars, Malatya ve Van için etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğu yönünde uyarı yapıldı.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan değerlendirmelerde, “Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadesine yer verildi.