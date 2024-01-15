İsrailli futbolcudan tepki çeken gol sevinci: Gözaltına alındı

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Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada tek golünü atan İsrailli Sagiv Jehezkel, sol bileğinde İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe göndermede bulunan "100 days 07.10" yazılı sargıyı işaret ederek gol sevinci yaşadı.

Tepki çeken gol sevinci sonrası kadro dışı bırakılan Jehezkel’in sözleşmesinin feshedileceği bildirildi.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.

Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir." dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan da Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."