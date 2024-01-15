Muhalefetten iktidara eleştiri: PKK'ye yönelik operasyonların hedefi "belirsiz"

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Türk ordusunun PKK'ye yönelik son operasyonları Türkiye'de eleştirilere yol açarken muhalefet, operasyonların amacının "belirsiz" olduğunu söyleyerek hükümeti eleştirdi.

Kürdistan Bölgesi sınırında Türk ordusu ile PKK arasında kızışan çatışmalar nedeniyle PKK ve Türk ordusu kayıplar veriyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaptığı basın açıklamasında, PKK ile çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “akan kanın durdurlması” temennisinde bulundu.

“Savaşın acısını en çok biz Kürtler, Sosyalistler, Devrimciler biliyor.” diyen Bakırhan, “Bu ölümleri durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Ama savaşın acısını bilmeyenler yeniden savaş sloganları atıyor.” diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları ise “40 yıldır bu savaş ve çatışmanın durması gerektiğini söylüyoruz. Kürt sorununun çözülmediğinin en canlı tanıklığını yaşıyoruz yine. Savaşın tanıklığı yerine, barışın tanıklığını yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kürt halkının “Kürtçe eğitim görme ve Kürtçe konuşma” gibi taleplerinin “hak ve helal” olduğuna işaret eden Hatimoğlulları, Kürt halkının “bugün dört parça Kürdistan’da tarihi mücadele” verdiğini dile getirdi.

Tülay Hatimoğlulları, savaşın durdurulmasının en etkili yolunun müzakere ve uzlaşı olduğunu aktardı.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Kürdistan Bölgesi topraklarında PKK ile yaşanan çatışmaların ardından iktidarı “Pençe-Kilit” operasyonunun hedefinin belli olmadığı yönünde eleştirdi.

CHP MYK, olağanüstü toplantısının ardından konuşan Özel, “Artık susmayacağız, bu halk da susmayacak. Biz sessiz kaldığımızda şehitlerimizin sayısı artacaktır. Tüm şehitlerimizin sorumluluğu, Pençe-Kilit Harekatını başlatma nedenini henüz açıklayamayan ve neyi amaçladıkları bilinmeyenlerin omuzlarındadır; artık yeter.” diye konuşmuştu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12 Ocak 2024’te Duhok’un Amedi ilçesi sınırları içerisindeki Zap bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda PKK’lilerle yaşanan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını duyurmuştu.

MSB 13 Ocak 2024'te yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren askerlerin sayısının 9'a yükseldiği, yaralı askerlerin ise hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti.